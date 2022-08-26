Жителям Карелии за больничные листы выплатили миллиард рублей

Отделение Фонда соцстрахования выплатило жителям Карелии миллиард рублей в виде пособий по временной нетрудоспособности, сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС). Получателями выплат с начала года стали почти 80 тысяч работающих.

«В целом жители республики провели на «больничном» более 1 млн дней, при этом средняя продолжительность болезни составила 10 дней»,

- рассказали сотрудники ведомства.

В отличие от предыдущих лет, в этом году подобные выплаты происходят без лишней волокиты, так как ФСС перешел на механизм проактивных выплат по электронным больничным.

«Несмотря на то, что установленный законом срок для выплаты Фондом социального страхования пособий – 10 рабочих дней, средний срок оплаты больничного листа в Карелии составляет 5-6 дней»,

- поясняет начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат Мария Ремесленникова.

Напоминаем, что ФСС выплачивает пособие по больничному листу, начиная с 4 дня нетрудоспособности, первые три дня оплачивает работодатель. При травме на производстве или в случае ухода за заболевшим членом семьи больничный лист оплачивается полностью Фондом социального страхования. Отследить статус выплаты, размер пособия и его расчет можно в личном кабинете ФСС или в мобильном приложении «Социальный навигатор». Телефон горячей линии ведомства (8142) 79-10-15. Фото: unsplash.