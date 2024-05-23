Минобр Карелии опровергает давление Кармазиной на настоятеля храма

«Петрозаводск говорит» рассказал об угрозе обрушения храма Иоанна Богослова и о давлении на настоятеля прихода со стороны чиновников. Реакция министерства образования Карелии была мгновенной.

«Сегодня в ряде карельских СМИ появилась информация о том, что якобы первый заместитель министра образования и спорта Республики Карелия Наталья Кармазина «приезжала в храм Иоанна Богослова и отчитала настоятеля за излишнюю активность. Данная информация не является достоверной. Наталья Владимировна не посещала храм Иоанна Богослова в Петрозаводске»,

- сообщили в ведомстве.

При этом в пресс-службе министерства образования не исключили, что прихожане перепутали Наталью Кармазину с другой чиновницей. То есть сам факт того, что кто-то из представителей власти приезжал и требовал у настоятеля не поднимать шум, не опровергается.

Такая быстрая реакция от министерств, на наш взгляд, была бы очень кстати при решении проблем. В том числе при укреплении склона, по которому в котлован может рухнуть храм Иоанна Богослова. // фото ИА «Республика»/ Оксана Кудряшова