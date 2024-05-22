Храм в Петрозаводске остается под угрозой обрушения

Текст: Елена Малишевская

Храм Иоанна Богослова в Петрозаводске стоит буквально в двух метрах от пропасти: внизу идет активная стройка, склон осыпается. 9 мая, когда стало рушиться ограждение храма, общественники смогли на время остановить строительство. Тогда мэрия столицы Карелии в очередной раз пообещала укрепить склон, а застройщик – восстановить забор. Прошло две недели, пока никаких кардинальных изменений нет: вместо искореженного ограждения поставили временные решетки, что происходит с фундаментом храма, никто точно не знает. Зато чиновники провели работу с настоятелем и его прихожанами: велено «не поднимать шум». Экскаваторы продолжают копать и шуметь.

21 мая прихожане храма отметили Gрестольный праздник – много людей пришло на торжественную службу в честь Cвятого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Находиться внутри церкви, честно говоря, страшновато: бог его знает, что может произойти со зданием, которое стоит наверху крутого осыпающегося склона.

А ведь проблемы начались еще в январе. Тогда настоятель храма протоиерей Игорь Тестов писал мэру Петрозаводска Инне Колыхматовой и просил ее не допустить возможного обвала.

В феврале известный в Петрозаводске общественник Александр Гезалов забил тревогу: как бы храм не рухнул вместе с прихожанами. В мэрии пообещали, что склон укрепят и облагородят. Чиновники пояснили, что поблизости с храмом строят вторую очередь «Луми»: для прокладки инженерных сетей к конькобежному стадиону с открытыми трибунами в январе проводили частичную разработку грунта на склоне.

«После завершения прокладки инженерных сетей запланированы работы по укреплению откоса. Выполнить их планируется до наступления положительных температур»,

- сообщили в городской администрации в феврале.

Положительные температуры наступили, а работы по укреплению откоса – нет. В начале мая склон стал сыпаться катастрофически. 9 мая часть храмового ограждения деформировалась и стала свисать над котлованом. По признанию самих строителей, если бы работы не приостановили, последствия были бы куда страшнее.

Карельский фотограф и общественный деятель Илья Тимин публиковал подробные фоторепортажи. Он же выложил в сеть видео, на котором представитель застройщика обещает восстановить ограждение и клянется, что дальнейшего обрушения не будет.

Пока на месте разрушенного забора – когда-то крепкого, установленного на бетонных сваях – временные решетки, местами скрепленные деревянными палками.

По информации Министерства образования и спорта Карелии, «движение грунта в районе храма Иоанна Богослова произошло из-за обильного таяния снега». Ну да, в Карелии принято все беды связывать с погодой: рано выпал снег, много выпало снега, негде складывать снег, нет денег вывозить снег, обильно тает снег…

Александр Гезалов вспоминает, как вместе с Константином Савандером сроили этот храм: строительство шло тяжело в течение четырех лет, спонсоров не было, ходили по разным организациям – где доски выпросят, где бетон… Гезалов, выходец из детского дома, строил церковь прежде всего для таких же, как он, пацанов. В 2004 году храм Ионна Богослова освятил Митрополит Мануил.

«Мне кажется, чем больше будет церквей, тем больше шансов у ребенка соприкоснуться с церковной жизнью, ведь в современном детдоме ребенку о Боге не расскажут. Хотелось бы, чтобы маленький человек, раз в жизни заглянувший в часовню, сохранил подобные чувства. Пусть в его жизни потом будут черные двери и подъезды, недобрые люди, но в самую тяжелую минуту, может, он вспомнит об этом светлом мгновении. И потом ребенку в разрешении его духовных проблем всегда может помочь священник, который и призван заботиться о душах своей паствы. Вера - это единственная спасительная соломинка для сиротской души»,

- и тогда, и сейчас считает Александр Гезалов.

По словам прихожан, в храм приезжала первый заместитель министра образования Наталья Кармазина, которая отчитала настоятеля Игоря Тестова за излишнюю активность. Мол, «не поднимайте шум, не раскачивайте лодку». Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но, судя по всему, это так и есть: из группы прихода в ВКонтакте исчезли все посты, связанные с обрушением склона и угрозой для храма. Отец Игорь - скромный, непубличный человек, он в принципе избегает шумихи и общения с журналистами. Но сейчас и прихожане притихли, молчат, как партизаны, боятся лишнего слова сказать. Если бы не общественники, которые защищают храм, о проблеме мало бы кто знал.

«Я – неконфликтный человек, и совсем не оппозиционер. Власти Карелии и Петрозаводска много чего делают хорошего. Но вся эта история вокруг храма сильно подорвала во мне веру в чиновников»,

- признался Илья Тимин.

По мнению Ильи, во время стройки всякое может случиться: ошибки проектировщиков, какие-то форс-мажоры, это сейчас уже даже неважно. Но если так произошло, надо было, как минимум, извиниться перед приходом и его настоятелем, и вместе искать пути решения проблемы. Сейчас территория храма значительно уменьшилась, и городская администрация могла бы предложить расширить двор, прибавив несколько метров с другой стороны от котлована.

Еще 10 мая городские власти заявили, что проектное решение по укреплению склона шпунтом (конструкция в виде стены, которая устанавливается по периметру котлована) разработано, и в течение месяца эти работы будут завершены. Что ж, до исполнения обещанного еще есть время. Может быть, и публичных извинений в адрес прихода и его настоятеля тоже дождемся. Главное, чтобы не случилось большей беды, чем обрушение забора. // Фото: Елена Малишевская, Илья Тимин, Александр Гезалов.