30 декабря 2022, 19:35
Министр обороны Суоми назвал возможную дату вступления страны в НАТО
Антти Кайкконен озвучил предположительную дату присоединения к альянсу - июль 2023 года
Финляндия может присоединиться к североатлантическому альянсу к Вильнюсскому саммиту НАТО. Такое мнение высказал министр обороны страны Антти Кайкконен. Саммит намечен на 11-12 июля.
«Мы отвечаем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде»,
– цитирует министра агентство «Интерфакс».
Кайкконен считает, что финские оборонные компании конкурентоспособны на международном рынке вооружений, что важно, как для будущего членства в НАТО, так и укрепления обороны.
На возможное расширение альянса глава Минобороны РФ предложил создать группировку войск на Северо-Западе России, изменить призывной возраст и другие меры. // фото unsplash.com