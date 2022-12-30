Министр обороны Суоми назвал возможную дату вступления страны в НАТО

Финляндия может присоединиться к североатлантическому альянсу к Вильнюсскому саммиту НАТО. Такое мнение высказал министр обороны страны Антти Кайкконен. Саммит намечен на 11-12 июля.

«Мы отвечаем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде»,

– цитирует министра агентство «Интерфакс».

Кайкконен считает, что финские оборонные компании конкурентоспособны на международном рынке вооружений, что важно, как для будущего членства в НАТО, так и укрепления обороны.

На возможное расширение альянса глава Минобороны РФ предложил создать группировку войск на Северо-Западе России, изменить призывной возраст и другие меры. // фото unsplash.com