Деревянная церковь XVIII века сгорела на Рождество в Финляндии

Старинная церковь сгорела на Рождество в городке Раутъярви в Финляндии. Огонь полностью уничтожил деревянный храм, передает Yle.

В момент, когда вспыхнуло пламя, в церкви проходила рождественская служба. Проповедь пастора слушали порядка 30 прихожан. Всех вывели на улицу, никто не пострадал.

Однако храм постройки XVIII века полностью уничтожен в результате пожара. Пастор прихода подозревает, что церковь кто-то поджег. // фото: freepik.com