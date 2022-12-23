Финляндия напугана российскими кувалдами

Финляндия потребовала от России гарантий безопасности своего посольства после акции с кувалдами, произошедшей 20 декабря, передает РБК.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал об инциденте в Кропоткинском переулке Москвы, когда более десятка молодых людей в полном молчании забросили кувалды на территорию дипмиссии. В результате акции никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было, но финская сторона потребовал от России гарантий безопасности.

Издание также напомнило, что за неделю до этого МИД России заявлял протест властям республики в связи с тем, что во время празднования дня независимости страны в Хельсинки был сожжен российский флаг. Во внешнеполитическом ведомстве РФ потребовали наказать виновных. // Скриншот с видео: t.me/moslentaru.