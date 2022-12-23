Финские пограничники предупредили о пробках на границе с Россией

В период новогодних каникул на пунктах пропуска через финско-российскую границу могут возникнуть пробки. Такой прогноз дала погранслужба Финляндии, передает Yle.

При этом руководитель Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Кукконен считает, что длительные заторы все же маловероятны.

Въезд в Финляндию из-за санкций сейчас для основной массы россиян запрещен. Трафик главным образом создают студенты, а также работающие и проживающие в Финляндии граждане РФ.

Из-за ограничений пограничникам приходится тщательнее проверять документы, на это требуется больше времени. // фото: pixabay.com