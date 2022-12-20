Финляндия осуждает инцидент с кувалдами

В Хельсинки заявили, что в МИДе Финляндии обсуждается инцидент, произошедший сегодня в Кропоткинском переулке Москвы. Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о том, что более десятка неизвестных забросили на территорию дипмиссии кувалды.

Как передает РБК, в посольстве изданию уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было, а МИД республики рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилось видео, на котором видно, как более десятка мужчин со скрытыми лицами молча перебрасывают через ограду финского посольства кувалды, после чего разбегаются. При этом не видно, вмешивались ли в ситуацию сотрудники полиции. // Скриншот с видео: rbc.ru.