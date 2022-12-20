Более десятка неизвестных закидали финское посольство кувалдами

Более десятка мужчин сегодня атаковали здание посольства Финляндии в Кропоткинском переулке Москвы. Они провели странную акцию – закидали на огороженную территорию кувалды. Об этом передает Телеграм-канал «Мослента», опубликовав видео.

На кадрах видно, что участники странной акции не скандировали никаких лозунгов, не выкрикивали никаких призывов – провели ее в полном молчании. О причинах и организаторах также не сообщается.

Напомним, ранее на российские диппредставительства в Финляндии был совершен ряд провокаций. // Скриншот с видео: t.me/moslentaru.