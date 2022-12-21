Шойгу предложил создать в Карелии армейский корпус

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу предложил сформировать на Северо-Западе России новую группировку войск, а в Карелии армейский корпус (прим.ред. постоянное оперативно-тактическое формирование).

Об этом министр объявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, когда говорил о мерах по укреплению безопасности страны. Решение, по словам министра, обусловлено расширением НАТО.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России»,

- сказал министр.

Глава оборонного ведомства предложил создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил Московский и Ленинградский военные округа. Также он предложил продолжить совершенствование состава, структуры и видов вооруженных сил, повысить ответственность главных командований за подготовку и проведение объединений и соединений.

Шойгу предложил сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном округах и на северном флоте.

В воздушно десантных войсках нужно дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии. Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов и артиллерийские бригады большой мощности. В береговых войсках военно-морского флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты.

Также Шойгу призвал довести численность вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту 695 тысяч человек. // фото скриншот видео-трансляции на РИА Новости