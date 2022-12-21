Шойгу предложил повысить возраст призыва в армию до 21 года

Министр Обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить возраст призыва в армию с 18 до 21 года. А предельный возраст повысить до 30 лет (сейчас это 27 лет).

Об этом глава Минобороны РФ заявил 21 декабря во время своего выступления на заседании коллегии оборонного ведомства.

Также Шойгу предложил довести численность Вооруженных сил РФ до 1,5 миллиона человек. // фото скриншот видео-трансляции на РИА Новости