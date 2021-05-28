Минфин пока не согласился продлить льготную ипотеку в Карелии

Карелия обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить в республике программу льготной ипотеки под 6,5%, сообщает РИА Новости.

По мнению главы республики, программа помогла поддержать спрос на жилье и стала эффективной мерой поддержки жилищного строительства в регионе в условиях пандемии коронавируса. Продление программы, должно помочь улучшить жилищные условия людей, сохранить рабочие места, поддержать все смежные отрасли экономики и в целом обеспечить рост социально-экономического развития республики.

"На обращение получен ответ министерства финансов Российской Федерации. В документе говорится о том, что сейчас проводится детальный анализ результатов программы льготной ипотеки, ее эффективности, а также влияния на доступность жилья",

— отметил он.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах. // Фото: ptzgovorit.ru