28 мая 2021, 20:36
Экономика

Карелия намерена вести дорожное строительство на бюджетные кредиты

В списке территорий для реализации «кредитных» проектов фигурируют Петрозаводск, Костомукша и Медвежьегорск

Правительство Карелии намерено взять инфраструктурные бюджетные кредиты на дорожное строительство, уже разрабатывается перечень возможных проектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона.

Все началось с того, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет.

Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

«Кредитными» проектами, могут стать две дороги в Петрозаводске и Костомукше. Кроме того, в Медвежьегорске инфраструктурные кредиты могут быть направлены на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство, в том числе для многодетных семей. // Фото: ptzgovorit.ru

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Владиимр Путин
Петрозаводск
Костомукша
Медвежьегорск