Карелия намерена вести дорожное строительство на бюджетные кредиты

Правительство Карелии намерено взять инфраструктурные бюджетные кредиты на дорожное строительство, уже разрабатывается перечень возможных проектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона.

Все началось с того, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет.

Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

«Кредитными» проектами, могут стать две дороги в Петрозаводске и Костомукше. Кроме того, в Медвежьегорске инфраструктурные кредиты могут быть направлены на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство, в том числе для многодетных семей. // Фото: ptzgovorit.ru