Микроавтобус протаранил полицейскую машину в центре Петрозаводска

Утром 6 июля на проспекте Ленина произошла жесткая авария с участием полицейской машины.

Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения CityLink.

Микроавтобус двигался со стороны площади Гагарина, машина Госавтоинспекции выехала на перекресток с Анохина. Произошло столкновение, детали разлетелись по проезжей части, микроавтобус откинула на край перекрестка ближе к тротуару. // фото стоп-кадр