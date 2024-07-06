Люди массово отравились в кафе в российском регионе

В больницу в Бурятии за помощью обратились 22 человека, среди них – 13 несовершеннолетних. По предварительным данным прокуратуры, у всех обратившихся 5 июля наблюдались признаки острого гастроэнтерита.

Пациентов обследовали, десятерых госпитализировали, в том числе 8 детей. Всех остальных отправили на амбулаторное лечение.

Надзорный орган проводит проверку по сообщениям о случае массового кишечного заболевания в Гусиноозерске.

К ситуации подключился и Роспотребнадзор. Оказалось, что все потерпевшие употребляли еду, приобретенную в одном из кафе Гусиноозерска. // фото freepik.com/ racool studio