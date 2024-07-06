06 июля 2024, 10:24
Мужчина вынес из магазина в центре Петрозаводска виски и коньяк
Полицейские раскрыли кражу из магазина, ущерб от которой составил почти 4200 рублей
Из магазина в центре Петрозаводска пропало спиртное. Ущерб оценили в 4199 рублей. О произошедшем сообщили в полицию.
Правоохранители установили причастного. По их версии, ранее судимый 45-летний уроженец другого города, не имеющий определенного места жительства, вынес без оплаты бутылку виски и бутылку коньяка.
Подозреваемый в краже сознался. Полиция возбудила уголовное дело. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы, он задержан. // фото «Петрозаводск говорит»