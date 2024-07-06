Мужчина вынес из магазина в центре Петрозаводска виски и коньяк

Из магазина в центре Петрозаводска пропало спиртное. Ущерб оценили в 4199 рублей. О произошедшем сообщили в полицию.

Правоохранители установили причастного. По их версии, ранее судимый 45-летний уроженец другого города, не имеющий определенного места жительства, вынес без оплаты бутылку виски и бутылку коньяка.

Подозреваемый в краже сознался. Полиция возбудила уголовное дело. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы, он задержан. // фото «Петрозаводск говорит»