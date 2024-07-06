Вылетевший на дорогу велосипедист рухнул под колеса автомобиля

Момент аварии в районе пересечения улиц Калинина и Володарского в Петрозаводске попал в объектив камеры наблюдения «Сампо.ру». Запись опубликована в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП случилось 5 июля в 19:21. Водитель двигался в сторону бывшего ОТЗ, как слева от него на дорогу вылетел велосипедист.

«Наездник» увидел автомобиль и, судя по всему, попытался затормозить, а потом слетел с велосипеда прямо под колеса машины. Водитель вывернул руль вправо, но велосипедист в полете ударился о машину. После произошедшего велосипедист смог подняться. На место аварии вызывали «скорую» и Госавтоинспекцию.

В месте, где произошла авария, ранее был оборудован пешеходный переход – нанесена разметка и установлены знаки. Но на днях знаки убрали, разметки почти не видно. Оказалось, что пешеходный переход демонтировали, так как он не соответствовал требованиям законодательства. Со слов сити-менеджера, в этом месте требуется светофор, но сейчас на это нет денег. // фото и видео участников паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»