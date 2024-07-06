Автомобиль «Тойота» влетел в елки, съехав с дороги в Карелии

Днем в Олонецком районе помощь спасателей потребовалась водителю съехавшего с дороги автомобиля.

Дорожное происшествие произошло 5 июля, спасателям сигнал о ДТП в деревне Кукшегороы поступил в 14:50.

По непонятной причине автомобиль «Тойота» съехал с грунтовой дороги в кювет. В результате дорожного инцидента никто не пострадал.

Спасатели отключили аккумуляторную батарею и вытащили машину из кювета. // фото VK-паблик «ОПС по Олонецкому району»