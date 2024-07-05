Беспилотники привлекут для поисков пропавшего в Карелии диджея

50-летнего Максима Ананьина, питерского диджея DJ Pealot, ищут в Карелии шестые сутки. 6 июля пропавшего мужчину собираются искать с помощью БПЛА, сообщает «Фонтанка».

Мужчина должен был стоять за пультом на музыкальном фестивале под поселком Лумиваара в Лахденпохском районе. Но диджей не смог подключиться и ушел, его вещи и телефон остались в палатке. Хватились мужчину 30 июня.

Его приметы: рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, обрит наголо, глаза голубые, у него проблемы со здоровьем. Последний раз Максима Ананьина видели в штанах цвета хаки и оранжевой толстовке. // фото VK-паблик «Доброспас»/ВКонтакте