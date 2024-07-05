После масштабного пожара старинное село осталось без связи

Мощный пожар бушевал в старинном поморском селе Гридино 24 мая. Огонь уничтожил дома, здание клуба и администрации. Населенный пункт остался без связи.

В результате пожара в Гридино полностью утрачено оборудование, включая антенно-мачтовое сооружение, которое крепилось к сгоревшему зданию, сообщили сегодня региональном минтрансе со ссылкой на «Ростелеком».

Вопрос установки нового антенно-мачтового сооружения прорабатывают, проводятся инженерные изыскания, добавили в ведомстве.

«Параллельно компания рассматривает временные решения вопроса через спутниковую связь. К сожалению, все возможные варианты сложные и высоко затратные»,

- сказано в сообщении минтранса.

Что касается дороги Кола- Энгозеро – Гридино, то как заверяют чиновники, проезд обеспечен для всех видов транспорта. При этом на автодороге запланированы работы по устранению просадок, деформация, размывов, вырубка кустов, обустройство кюветов и другие. // фото пресс-службы МЧС по РК