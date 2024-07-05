Один человек погиб в массовой аварии на трассе «Сортавала»

На трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти произошла массовая авария.

Пять машин столкнулось около трех часов дня 5 июля на Новоприозерском шоссе. По информации полиции, в результате ДТП погибла молодая девушка, еще три человека пострадали. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

В прокуратуре Ленобласти рассказали, как могла произойти смертельная авария.

По предварительным данным, на участке автодороги А121 Сортавала, 95 км поворот на поселок Яблоновка водитель совершил наезд на стоящий автомобиль, в результате столкновения автомобиль выехал на встречную полосу, совершил столкновение еще с двумя транспортными средствами. Надзорный орган взял на контроль ход проверки. // фото VK-сообщество «ГУ МВД России по г. СПб и ЛО»