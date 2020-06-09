Международная выставка открылась для посещения в Петрозаводске

Выставка «Литораль» начала работу после долгого перерыва сегодня, 9 июня, рассказали в пресс-центре администрации карельской столицы. Петрозаводчане наконец смогут увидеть ее своими глазами.

В Городском выставочном зале представлены керамика, графика и видео-арт четырех художниц: Лайлы Колостьяк из норвежской Альты, Ирины Лапенко из Великого Новгорода, Натальи Егоровой и Елены Тимофеевой из Петрозаводска.

Выставка будет открыта для посещений до 11 июля.