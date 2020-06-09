Завтра в республике отметят День карельских рун

10 июня в республике будут праздновать День карельских рун и 200-летие начала систематического исследования карельского устного народного творчества.

В этот день члены инициативной группы «Карельскому языку – официальный статус в Карелии» представят видеолекции по этой теме и поздравления известных представителей творческой интеллигенции.

Организаторы надеются, что и все те, кому дороги карельские традиции, культура и искусство, выскажут свое мнение по поводу нового праздника и поздравят аудиторию с этим новым праздничным днем.

Праздник состоится завтра в группе «Карельскому языку – официальный статус в Карелии».