08 июня 2020, 11:48
Культура

Музей ИЗО Карелии начал реализацию программы для особенных детей

В Музее изобразительных искусств монтируют сенсорную комнату с переносными терапевтическими модулями и системой навигации

Музей изобразительных искусств РК стал партнёром проекта "Дружелюбная среда для детей с особенностями" - первой пилотной площадкой в России, которая получит эту комплексную дизайн-программу при поддержке Фонда Президентских грантов. А мы продолжаем цикл передач "Открытая дверь", посвященный 60-летию музея. Предлагаем немного полистать страницы нашего видеоархива и взглянуть на музей глазами журналистов и операторов "Ники".

Первую передачу из цикла "Музей ИЗО. 60 лет истории" смотрите здесь, а вторую - здесь. 

Ранее в этом сюжете:

Карельский музей ИЗО получил миллион рублей на работу в режиме онлайн
подробнее...
"Ника-Плюс" начинает цикл передач о Музее изобразительных искусств РК
подробнее...
"Он делал все для людей": Современники о директоре ГОКа Николае Ершове
подробнее...
Три года назад Петрозаводский госуниверситет стал опорным вузом России
подробнее...
Обсудить
просмотр
169146
Метки: 
музей ИЗО
особенные дети