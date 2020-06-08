Музей ИЗО Карелии начал реализацию программы для особенных детей

Музей изобразительных искусств РК стал партнёром проекта "Дружелюбная среда для детей с особенностями" - первой пилотной площадкой в России, которая получит эту комплексную дизайн-программу при поддержке Фонда Президентских грантов. А мы продолжаем цикл передач "Открытая дверь", посвященный 60-летию музея. Предлагаем немного полистать страницы нашего видеоархива и взглянуть на музей глазами журналистов и операторов "Ники".

Первую передачу из цикла "Музей ИЗО. 60 лет истории" смотрите здесь, а вторую - здесь.