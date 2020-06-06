Иностранные студенты ПетрГУ читают Пушкина вслух на русском языке

Иностранные студенты подготовительного факультета ПетрГУ из Зимбабве, Намибии, Индонезии, Монголии, Йемена, Афганистана, Мозамбика и Замбии в честь дня рождения великого поэта Александра Пушкина записали видео, где вслух читают отрывки из его произведений на русском языке.

Работы опубликованы в паблике «Международное агентство «Слово». Для публичного чтения ребята выбрали отрывки из четырех известных произведений.

Получилось трогательно и замечательно! Смотрим!

Джейн из Зимбабве, Меллани из Намибии, Эвеллин из Индонезии и Булгамаа из Монголии прочитали начало письма Татьяны из романа «Евгений Онегин».

Джойнер из Индонезии прочитал отрывок из стихотворения «Зимнее утро».

Нух из Йемена прочитал «Я вас любил».

«Я помню чудное мгновенье» прочитали Сеяр из Афганистана, Иван из Мозамбика и Мушота из Замбии.

Напомним также, что ранее иностранные студенты ПетрГУ приняли участие в фестивале "Этнодружба" и перевоплотились в героев картин русских художников.