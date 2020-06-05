Китайский студент ПетрГУ нашел в себе сходство с Максимом Горьким

25 мая в ПетрГУ стартовал фестиваль «Этнодружба», идея которого в том, что Россия – страна, которая объединяет всех. Особенно интересными оказались работы китайских участников, сообщает сегодня паблик вуза.

Поучаствовать в фестивале могут все желающие, но особенно организаторы ждали работ иностранных студентов. И дождались – пятеро китайских студентов прислали работы, в которых они «оживили» героев картин русских художников.

Яовень Мао оживила картину К.Маковского «Портрет девушки»; Шиминь Чжоу оживила картины П.Рудакова «Татьяна Ларина» и А.Харламова «Девушка с книжкой»; Ло Фанлинь оживил картину В.Серова «Портрет А.М. Горького»; Хун Сюаньхао оживил картину В.Тропинина «Живописец»; Е Сяосяо оживил картину П.Кончаловского «Портрет внука»; Чжан Цзе оживила картину З.Серебряковой «За туалетом».

Работы будут приниматься до 8 июня, итоги подведут 12 июня.

Напомним также, что в Петрозаводске уже несколько лет ведется проект «Искусство во мне», где уже более сотни петрозаводчан предстали в образах героев известных картин.