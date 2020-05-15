15 мая 2020, 15:56
Культура

Карельский музей ИЗО получил миллион рублей на работу в режиме онлайн

Музей изобразительных искусств получил грант благотворительного фонда Владимира Потанина

Музей изобразительных искусств Карелии получил миллион рублей на усиление онлайн-работы в условиях коронавируса. Коллектив стал победителем конкурса "Общее дело", который проводит благотворительный фонд Владимира Потанина. На конкурс было подано 344 заявки из 64 регионов России. Подробности о том, как музею удалось победить, расскажет Светлана Пушкина.

Первую передачу из цикла "Музей ИЗО. 60 лет истории" смотрите здесь.

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Метки: 
музей изобразительных искусств РК
музей ИЗО
коронавирус
работа в режиме онлайн
Наталья Вавилова
Светлана Пушкина
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