Метеорологи обещают небольшой плюс

По данным Карельского гидрометцентра, сегодня по Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -2, +3°C.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать. // Фото: Wild0ne / Pixabay