03 апреля 2022, 09:23
Метеорологи обещают небольшой плюс
Прогноз погоды на сегодня, 3 апреля
По данным Карельского гидрометцентра, сегодня по Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -2, +3°C.
В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать. // Фото: Wild0ne / Pixabay