Мертвого младенца нашли в парке в Петербурге

В Санкт-Петербурге в одном из парков было найдено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, страшная находка была сделана в парке Сосновка 20 мая. Тело малыша с признаками разложения было обнаружено на одеяле, рядом лежал черный пакет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета ищут мать погибшего младенца. Расследование дела контролируют работники прокуратуры. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo