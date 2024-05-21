Заболеваемость ковидом пошла в рост в России

За последнюю неделю в России выявлены 11 550 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость выросла на 14,7%, сообщает оперативный штаб.

По данным источника, за неделю умерли 54 человека, зараженные коронавирусом. Были госпитализированы 2469 россиян.

В Карелии новых жертв инфекции нет. В больницы были доставлены шесть человек с ковидом. // Фото: unsplash.com / Fusion Medical Animation