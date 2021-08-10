Мертвая рыба усеяла берег в Пряжинком районе

Берег водоема в Пряжинском районе усеяли мертвые ерши. Рыбешки брюхом кверху плавают и в воде. Фотографии погибшей рыбы опубликованы в паблике «Пряжа – самый теплый поселок».

«Пирс в районе старой больницы. Весь берег в дохлых ершах!!! Кто-нибудь знает в чем может быть причина?»

- поинтересовался автор снимков.

Подписчики ответили в комментариях, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2013 году. Кто-то написал. Что «такая картина не только в районе старой больницы».

Напомним, в конце июля на берегу Елмозера в Медвежьегорском районе также была обнаружена мертвая ряпушка. Республиканская прокуратура организовала проверку массовой гибели рыбы.