Проверку массовой гибели рыбы в Ёлмозере начала прокуратура Карелии

Республиканская прокуратура организовала проверку массовой гибели рыбы в Медвежьегорском районе. Как сообщили в надзорном ведомстве, такое решение приняли после сообщений журналистов об усеявшей берега Ёлмозера ряпушке.

Сотрудники прокуратуры съездят на место ЧП и примут меры, чтобы установить причины смерти рыбы и размер ущерба, который причинен окружающей среде.

По итогам проверки, возможно, примут меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.

Напомним, проблему в соцсетях подняли местные жители. Они беспокоятся, что в озере погибнет вся рыба. Есть предположение, что к ситуации причастно форелеводческое хозяйство. // Фото: rybalka2.ru