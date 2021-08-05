Дерево упало на детский сад в Петрозаводске

4 августа в Петрозаводске дерево рухнуло на здание детского сада №90, расположенного на Ключевой. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».

Инцидент обошелся без пострадавших. Территорию в месте падения дерева огородили.

Ранее мэрия столицы Карелии сообщала о ходе ликвидации последствий непогоды в городе. Сильный ветер повалил множество деревьев в разных микрорайонах Петрозаводска.

Опасность падения деревьев все еще сохраняется. Мэрия призывает соблюдать меры безопасности - избегать прогулок вблизи деревьев, не парковать под ними машины. Фото источника