05 августа 2021, 07:47
Дерево упало на детский сад в Петрозаводске
В городе продолжают ликвидировать последствия непогоды
4 августа в Петрозаводске дерево рухнуло на здание детского сада №90, расположенного на Ключевой. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».
Инцидент обошелся без пострадавших. Территорию в месте падения дерева огородили.
Ранее мэрия столицы Карелии сообщала о ходе ликвидации последствий непогоды в городе. Сильный ветер повалил множество деревьев в разных микрорайонах Петрозаводска.
Опасность падения деревьев все еще сохраняется. Мэрия призывает соблюдать меры безопасности - избегать прогулок вблизи деревьев, не парковать под ними машины. Фото источника