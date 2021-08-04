В Петрозаводске ликвидируют последствия стихии

Шквалистый ветер повалил деревья в Петрозаводске. Городские власти продолжают бороться с последствиями стихии – сломанные деревья убирают на общественных территориях.

В мэрии сообщили, что последствия стихии ликвидированы на улицах Ригачина, Коммунистов, Щербакова, на Онежской набережной, Левашовском бульваре и в других местах. Обращения о необходимости оперативно реагировать на опасные растения и их повреждения во дворах направлены в управляющие организации.

Опасность падения деревьев все еще сохраняется. Мэрия призывает соблюдать меры безопасности - избегать прогулок вблизи деревьев, не парковать под ними машины. Мэрия намерена заключить дополнительный контракт на снос аварийных растений. Подрядчику нужно будет до конца ноября ликвидировать более сотни опасных деревьев. (фото источника)