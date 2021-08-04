04 августа 2021, 20:56
Лесовоз снес передний бампер легковушки в Петрозаводске
Момент утреннего столкновения на Ключевой попал в объектив городской камеры видеонаблюдения
Жесткая авария на Ключевой произошла 4 августа в 10:25. Момент столкновения запечатлела городская камера видеонаблюдения компании «Сампо».
На кадрах видно, что лесовоз движется по Гвардейской улице. Легковой автомобиль совершал левый поворот с улицы Ключевая на Гвардейскую. В итоге транспортные средства столкнулись.
Очевидец также выложил в паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» запись с видеорегистратора.