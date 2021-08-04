Лесовоз снес передний бампер легковушки в Петрозаводске

Жесткая авария на Ключевой произошла 4 августа в 10:25. Момент столкновения запечатлела городская камера видеонаблюдения компании «Сампо».

На кадрах видно, что лесовоз движется по Гвардейской улице. Легковой автомобиль совершал левый поворот с улицы Ключевая на Гвардейскую. В итоге транспортные средства столкнулись.

Очевидец также выложил в паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» запись с видеорегистратора.