04 августа 2021, 20:56
Происшествия

Лесовоз снес передний бампер легковушки в Петрозаводске

Момент утреннего столкновения на Ключевой попал в объектив городской камеры видеонаблюдения

Жесткая авария на Ключевой произошла 4 августа в 10:25. Момент столкновения запечатлела городская камера видеонаблюдения компании «Сампо».

На кадрах видно, что лесовоз движется по Гвардейской улице. Легковой автомобиль совершал левый поворот с улицы Ключевая на Гвардейскую.  В итоге транспортные средства столкнулись.

Очевидец также выложил в паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» запись с видеорегистратора.

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Ключевая
новости петрозаводска
лесовоз
авария