В Ёлмозере в Медвежьегорском районе массово погибла рыба

Берег Ёлмозера в Медвежьегорском районе 24 июля покрылся трупами рыб. Удручающую картину снял на видео местный житель и разместил кадры в паблике «Медвежьегорск Online» в соцсети ВКонтакте.

Мужчина написал, что дохлые ряпушки усыпали не только сушу, множество погибших рыб - в озере. Подписчик группы предположил, что причиной массовой гибели стало форелевое хозяйство, которое расположено в этом месте.

«Есть предположения, что это из-за смены корма для рыб в садках хозяйства, - написал он. - Если дальше так будет продолжаться, то вся рыба из озере исчезнет».

Жители близлежащих деревень и поселков очень обеспокоены ситуацией. Они просят местные власти отреагировать на обращение и публично разъяснить, какие меры приняты. // Фото: «Медвежьегорск Online»/ ВКонтакте.