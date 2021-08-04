Подростки и мужчина попались на кражах в Сортавале

На днях в двух магазинах Сортавалы сработали тревожные кнопки. В торговые точки выезжали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

В первом случае двое несовершеннолетних попытались незаметно пронести мимо кассы товар, но были замечены. Росгвардейцы передали подростков в подразделение по делам несовершеннолетних.

Через несколько часов сработала сигнализация в другом магазине. Там 34-летний местный житель попался на краже крепкого алкоголя стоимостью около тысячи рублей. Нарушителя задержали и передали в полицию. Фото Росгвардии