Проливные дожди размыли дорогу в Карелии

На 115-м километре дороги Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша из-за проливных дождей произошло размытие дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Движение транспорта на этом участке приостановлено. На ликвидацию последствий размыва отправлена техника. Власти обещают восстановить движение в течение суток.

Диспетчерская служба «Управтодора РК» работает в круглосуточном режиме. Прием обращений от граждан и организаций по вопросам состояния дорожной сети осуществляется по телефону 59-99-89. Фото Минтранса РК