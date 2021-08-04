Мужчина в Лоухском районе вынес из дома часть печки

Женщина в Лоухском районе, у которой скончался отец, обратилась в полицию. Сельчанка обнаружила, что кто-то унес из дома покойного часть печки, сообщили в УМВД РФ по региону.

Украли именно чугунную составляющую, поэтому правоохранители сразу заподозрили, что ее сдали на металлолом. Оказалось, что это сделал 55-летний местный житель.

Он объяснил, что узнал о смерти односельчанина, поэтому решил проверить принадлежавший ему дом.

Вынес оттуда чугунный настил и отнес в пункт приема металла. Деньги потратил на спиртное и продукты. Возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в жилище. // Фото: sas1000/Pixabay