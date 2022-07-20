20 июля 2022, 17:01
Общество

Мэрия снесет полтора десятка гаражей в Петрозаводске

Владельцев построек на улице Парковой предупредили о скором демонтаже

Мэрия Петрозаводска сообщила о предстоящем сносе очередной крупной группы гаражей. Информация опубликована пресс-службой городской администрации.

На этот раз будут демонтированы 16 конструкций, расположенных в районе дома №28 по улице Парковой. Владельцы извещены о предстоящем сносе.

Земельные участки будут освобождаться в период с 25 июля по 8 августа. Фото мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
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