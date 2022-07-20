У жителя Карелии за почти миллионный долг отобрали автомобиль, но он все равно остался должен.

Мужчина задолжал другому человеку 900 тысяч рублей. Исполнительное производство находилось у приставов Костомукши. Мужчине рассказали обо всех нюансах и обстоятельствах, если он не начнет выплачивать задолженность. Поскольку этого не произошло, то приставы обратили взыскание на деньги на расчетных счетах в банке и арестовали автомобиль.

Машину оценили в 530 тысяч рублей и выставили на торги, но покупатель не нашелся. Тогда иномарку предложили взыскателю в счет погашения долга, тот согласился. Оставшуюся часть долга будут взыскивать с дохода должника до полного ее погашения, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Карелии. (фото unsplash.com, Chuttersnap)