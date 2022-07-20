Заросли борщевика скосили в аллеях и парках Петрозаводска

Сотрудники городского комбината благоустройства косят траву, подкармливают цветы и удаляют сорняки. Работы по содержанию общественных территорий в столице Карелии ежедневно ведут в разных районах города, сообщили в администрации.

Заросли борщевика удалили в проулке Кухня в Сайнаволоке, у Университетского лицея, в парке XXII Съезда КПСС, на Лососинской набережной у домов №9 и 13, на аллее Зеленая Тропа, в районе Лесного проспекта и улицы Гоголя, 62.

Траву на этой неделе скосили на Кукковке, Лососинском шоссе и Лесном проспекте, в скверах Дмитриевском, Маршала Мерецкова, Ивана Сенькина, Александра Шотмана, Маршала Жукова, на Онежской набережной.

В мэрии уточнили, что повторные покосы проходят по районам города и по заявкам петрозаводчан. (фото пресс-служба администрации)