25 июля заканчивается прием документов в ведущие вузы Мурманска

Осталось совсем немного времени, чтобы подать заявление в лучшие вузы Мурманска. В приемной комиссии напоминают, что те, кто уже подал заявление, могут внести изменения в анкету только до 18:00 25 июля 2022 года. Если хотите еще что-то исправить, то необходимо поторопиться.

Если ваше заявление заполнено правильно, то находите свою фамилию в конкурсных списках и следите за ситуацией: Мурманский арктический государственный университет и Мурманский государственный технический университет.

Остался последний этап перед поступлением — заполнение согласия на зачисление.

Напоминаем, что согласие можно подать до определенной даты:

27 июля — публикация конкурсных списков

28 июля — окончание приёма согласий на зачисление для поступающих с приоритетным правом зачисления

30 июля — публикация приказов о зачислении для поступающих с приоритетным правом зачисления

3 августа — окончание приёма согласий на зачисление на основном этапе

9 августа — публикация приказов о зачислении на основном этапе

Остались вопросы о приеме – 2022? Заполни заявку на консультацию по приему в вузы на сайте.

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