Мэрия проверила гостиницы, спортобъекты и магазины в Петрозаводске

В карельской столице продолжают контролировать соблюдение противоэпидемических требований, введенных в период пандемии.

Сегодня специалисты мэрии проверили гостиницы, спортивные объекты и магазины в разных районах Петрозаводска. Сотрудникам организаций напомнили о необходимости соблюдения санитарных правил, рассказали в администрации.

Ревизоры убедились в наличии стационарных диспенсеров с антисептиком, использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции и т.д. Регулярные рейды будут продолжены.

Отметим, что в Карелии за все время пандемии коронавирусом заболели 45 929 человек, умерли 480, выздоровели 44 022. (фото пресс-центр мэрии)