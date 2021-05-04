Петрозаводчане разработали план сквера на сложной территории

Проект благоустройства общественной территории возле дома на Октябрьском проспекте, 40 в Петрозаводске участвует в рейтинговом голосовании. Если он войдет в число победителей, то уже в 2022 году на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Мурманской появится место для отдыха.

А пока жители ближайших домов вместе с кураторами проекта Ольгой Никитиной и Анной Лопаткиной вышли на субботник.

Благоустройство – дело будущего, а пока, главное – чтобы было чисто!

Территория для благоустройства непростая. Здесь и контейнеры, и аварийный дом, и электрические столбы. Мы обсудили, как можно благоустроить это место, и появился интересный проект,

- подчеркивает Анна Лопаткина.

Большинство горожан высказали свои пожелания, что хотят видеть здесь зеленый сквер, с центром в виде хвойного дерева – елки, где будут собираться и новогодние праздники проводить, ну и, соответственно, зеленые насаждения должны каким-то образом отделять его от дороги, от ближайших домов, чтобы горожане собирались здесь для отдыха,

– рассказывает Ольга Никитина.

Проголосовать за проект можно на сайте. Если он наберет большинство голосов, то реализовать задуманное можно будет уже в 2022 году на деньги федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Чтобы принять участие в голосовании, надо перейти на сайт по ссылке, выбрать территорию и проголосовать за выбранный объект. Участвовать могут жители республики, которым уже исполнилось 14 лет.