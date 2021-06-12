Мэр Москвы объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими в столице. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного градоначальника.

«С началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность самих горожан. В то же время погода пока больше напоминает весну, чем лето. И, похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», - сообщил мэр столицы.

По мнению эпидемиологов, сейчас необходимо если не остановить, то по крайней мере снизить скорость распространения вируса, отметил Собянин. «Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», - говорится в сообщении. Фото kmvcity.ru