В России выросла смертность из-за употребления алкоголя

В 2020 году число обусловленных употреблением алкоголя смертей превысило 50 тысяч. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

От причин, связанных с алкоголем, за год умерли 50 435 человек. В 2019 году алкоголь был причиной смерти 47 427 человек. При этом в 2019 году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда по этой причине умерли 48 786 человек.

Выросло в 2020 году и число смертей, связанных с психическими расстройствами и расстройствами поведения. В 2020 году Росстат насчитал 24 159 человек, умерших по этой причине. В 2019 году их было меньше на 20% - 19 440. Фото mabuhaytravel.uk