Глава Выборгского района Ленобласти умер от коронавируса

Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов умер в связи с тяжелым течением болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Ильдар Гилязов был госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Умер в 8.45 12 июня»,

- говорится в сообщении.

Свои соболезнования родным Ильдара Гилязова выразил губернатор региона Александр Дрозденко.

Отмечается, что Гилязов возглавил Выборгский район лишь в ноябре 2020 года. 14 июня ему исполнилось бы 57 лет. Фото ria.ru