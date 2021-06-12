Сотрудник ДПС погиб при оформлении аварии в Подмосковье

В Московской области при столкновении фуры с припаркованным автомобилем ДПС на трассе М10 погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета.

«По предварительным данным, 12 июня на участке автодороги М10 в патрульную машину сотрудников ДПС, прибывших на место дорожно-транспортного происшествия для оформления аварии с участием трех автомобилей, врезалась фура, ехавшая по направлению в сторону Твери. В результате ДТП один из сотрудников полиции погиб, второй сотрудник был госпитализирован с переломом ноги»,

- рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело о ДТП, в котором погиб человек. Следователи изучают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места трагедии, допрашиваются водитель фуры и свидетели аварии. Фото twimg.com