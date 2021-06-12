Акцию «Бессмертный полк» в традиционном формате отменили

Запланированная на 24 июня акция «Бессмертный полк» не состоится в традиционном формате из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба движения Елену Цунаеву.

По ее словам, ранее планировалось подать заявку на проведение шествия, однако ситуация с Covid-19 в Москве не позволяет это сделать.

«Мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», - сказала Цунаева. Также она добавила, что в других городах шествие тоже не состоится.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» состоялось 9 мая, в нем приняло участие около пяти миллионов человек. Фото mk.ru